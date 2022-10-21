Залповые системы "Град" на базе грузовиков Урал-375Д теперь делают из россиян "хороших русских".

Против оккупационных сил России украинские военные используют реактивные системы, которые были переданы Польшей. Среди других – это "Грады" на базе Уралов, которые были на вооружении польской армии.

Также интересно Бронеавтомобиль Урал-ВВ уже служит Украине

Весной этого года Польша передала украинским силам артиллерийские системы БМ-21 "Град".

В апреле сообщалось, что Польша передала Украине кроме танков Т-72, самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика», РСЗО «Град», авиационные ракеты и другое вооружение на общую сумму 1,6 млрд долларов.

Польские реактивные установки БМ-21 "Град" имеют характерный камуфляж. Эти РСЗО использовались реактивными артиллерийскими эскадрильями артиллерийских полков и бригад Войска Польского в 1960-х годах.

Польский РСЗО БМ-21 «Град» на базе Урала.



В начале 1990-х у них было 228 пусковых установок БМ-21 и 30 РМ vz. 70/85. Однако уже в 2007 году использовали 227 систем "Град".

Несмотря на попытки модернизации пусковой установки БМ-21 в Польше, она все больше переставала отвечать требованиям поля боя. В начале 1990-х планировалось модернизировать пусковую установку БМ-21 путем изменения шасси и новых типов боеприпасов и системы управления огнем.

В 1999 году стартовал проект модернизации пусковой установки БМ-21, получившей обозначение БМ-21М.

В конце 90-х годов в Польше представили новые неуправляемые ракеты M-21 FHD с фрагментированной осколочно-фугасной боевой частью для РСЗО. Дальность стрельбы M-21 FK превысила 32 км, а M-21 FHE – 42 км, что было достигнуто благодаря использованию ракетного двигателя с новым композитным твердым топливом, предоставленным французским партнером.

В течение 2004-2010 годов минобороны Польши заказало у FPS Sp. небольшие партии ракет M-21 FK (всего несколько тысяч штук).