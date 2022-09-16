Volkswagen може продати російські заводи концерну, яким керує колишній директор Magna - найбільшого у світі виробника автомобільних комплектуючих.

Концерн Volkswagen AG може продати свої російські виробничі активи, які включають автозавод та підприємство з випуску двигунів.

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Найбільш вірогідним покупцем називають австрійський концерн Steyr Automotive, що належить колишньому генеральному директору Magna Зігфріду Вольфу, який з 2010 до 2019 року очолював раду директорів «Групи ГАЗ».

Очікується, що на заводі Фольксваген продовжиться складання двигунів та автомобілів, але вже під іншим брендом. Нагадаємо, що російський завод Volkswagen було запущено у 2007 році: до війни тут збирали Volkswagen Tiguan, Polo та Skoda Rapid.