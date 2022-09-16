Volkswagen может продать российские заводы концерну, которым руководит бывший директор Magna – крупнейшего в мире производителя автомобильных комплектующих.

Концерн Volkswagen AG может продать свои российские производственные активы, которые включают автозавод и предприятие по выпуску двигателей.

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Наиболее вероятным покупателем называют австрийский концерн Steyr Automotive, принадлежащий бывшему генеральному директору Magna Зигфриду Вольфу, который с 2010 до 2019 года возглавлял совет директоров “Группы ГАЗ”.

Ожидается, что на заводе Фольксваген продолжится сборка двигателей и автомобилей, но уже под другим брендом. Напомним, что российский завод Volkswagen был запущен в 2007 году: до войны здесь собирали Volkswagen Tiguan, Polo и Skoda Rapid.