У країні-агресорі значно скоротилися продажі нових автомобілів цього місяця. Значно зросла частка китайських машин на ринку.

За даними голови одного з аналітичних компаній РФ Сергія Целікова, російський ринок нових автомобілів у березні скоротився щонайменше вдвічі щодо показників у лютому. Такої ж думки дотримуються й інші експерти в сегменті, відзначаючи скорочення продажів на 60% у натуральному вираженні.

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Як основну причину такої ситуації називають масові зупинки автозаводів на території Росії. Так, повністю або частково було припинено виробництво автомобілів брендів Volkswagen, Hyundai, Nissan, Toyota та інших. Хтось залишив підприємства з етичних міркувань, а хтось через гостру нестачу компонентів на тлі збоїв логістичних ланцюжків.

Однак серйозною проблемою стали і ціни, що злетіли, оскільки дилери збільшують націнки. При цьому всі учасники ланцюжка збільшили свою частку маржі, і в результаті спостерігається значне підвищення вартості. З початку року по сьогодні нові машини в РФ подорожчали 50-100% і навіть вище.

Проте поточною ситуацією скористалися китайські марки, які у березні активно розпродали складські запаси машин за старими цінами. Ситуація, що склалася, призвела до зростання частки виробників з КНР в загальному обсязі ринку, яка по закінченню місяця може досягти 30%.