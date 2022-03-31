Автомобільна корпорація Stellantis зупиняє завод у Росії через брак деталей для виробництва автомобілів.

Автомобільна корпорація Stellantis (Peugeot, Opel, Chrysler, Citroën, FIAT) збирається зупинити свій єдиний російський завод "ПСМА Рус" у Калузі через брак деталей. Про це сказав гендиректор Stellantis Карлос Тавареш, пише BFM TV.

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"Завод Stellantis у Калузі, Росія, буде змушений припинити роботу через нестачу деталей, що не зробить світ кращим", – сказав Тавареш. Він висловив сподівання на відновлення миру в Україні.

На початку березня компанія повідомила про припинення експорту в Росію й імпорту звідти фургонів Peugeot, Citroën і Opel, які постачали на європейський ринок. Їх виробництво перенесли на підприємства корпорації у Франції й Англії.