Автомобильная корпорация Stellantis останавливает завод в России из-за нехватки деталей для производства автомобилей.

Автомобильная корпорация Stellantis (Peugeot, Opel, Chrysler, Citroën, FIAT) собирается остановить свой единственный российский завод "ПСМА Рус" в Калуге из-за нехватки деталей. Об этом сказал гендиректор Stellantis Карлос Тавареш, пишет BFM TV.

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"Завод Stellantis в Калуге, Россия, будет вынужден прекратить работу из-за нехватки деталей, что не сделает мир лучше", – сказал Тавареш. Он выразил надежду на восстановление мира в Украине.

В начале марта компания сообщила о прекращении экспорта в Россию и импорта оттуда фургонов Peugeot, Citroën и Opel, которые поставляли на европейский рынок. Их производство перенесли на предприятия корпорации во Франции и Англии.