В стране-агрессоре значительно сократились продажи новых автомобилей в этом месяце. Значительно выросла доля китайских машин на рынке.

По данным главы одной из аналитических компаний РФ Сергея Целикова, российский рынок новых автомобилей в марте сократился минимум вдвое относительно показателей в феврале. Такого же мнения придерживаются и другие эксперты в сегменте, отмечая сокращение продаж на 60% в натуральном выражении.

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В качестве основной причины такой ситуации называют массовые остановки автозаводов на территории России. Так, полностью или частично было прекращено производство автомобилей брендов Volkswagen, Hyundai, Nissan, Toyota и других. Кто-то покинул предприятия по этическим соображениям, а кто-то из-за острой нехватки компонентов на фоне сбоев логистических цепочек.

Однако серьезной проблемой стали и взлетевшие цены, поскольку дилеры увеличивают наценки. При этом все участники цепочки увеличили свою долю маржи, и в результате наблюдается значительное повышение стоимости. С начала года по сегодня новые машины в РФ подорожали на 50-100% и даже выше.

Однако текущей ситуацией воспользовались китайские марки, которые в марте активно распродали складские запасы машин по старым ценам. Сложившаяся ситуация привела к росту доли производителей из КНР в общем объеме рынка, которая по истечению месяца может достичь 30%.