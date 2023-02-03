80 відсотків куплених машин - це та китайські моделі та автомобілі місцевого виробництва.

Російський авторинок продовжує падіння. Згідно з підрахунками «Автостату» у січні 2023 року там купили 45,2 тисяч нових легкових автомобілів — на 47 відсотків менше, ніж роком раніше.

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З них 80 відсотків припадають на російські та китайські бренди (18,4 тисячі та 17,2 тисячі відповідно). Причому місцеві марки збільшили обсяг лише на п'ять відсотків, тоді як китайські – у 2,1 раза.

Результати автовиробників із Європи, США, Японії, Південної Кореї залишаються у глибокому мінусі, що перевищує 70 відсотків. У результаті частка російських марок у січні зросла вдвічі, у китайських – у чотири рази.

Лідером ринку залишається Lada. Це єдина місцева марка в топ-5, за якою слідує «китайська трійка» — Chery, Haval та Geely. П'яте місце дісталося корейській Kia. Крім цього, в першу десятку потрапила Omoda - "дочка" Chery, що вийшла на ринок тільки восени минулого року. Вона розташувалася на восьмому місці.

Щодо моделей, то першість дісталася Lada Granta, яка розійшлася в кількості 11 910 екземплярів — у 2,8 раза більше, ніж за той же місяць 2022 року. Другий рядок зайняла Lada Niva Travel з величезним відставанням і результатом 2 951 екземпляр. До неї підбирається Chery Tiggo 7 Pro: на ньому зупинили вибір 2 283 покупця (зростання у 2,4 рази), забезпечивши китайському кросоверу третє місце.

Далі йдуть Lada Niva Legend (2 088 машин, зростання продажів на 69,2 відсотка), Geely Coolray (1 793 машини, зростання в 2,5 рази), Haval Jolion (1 586 машин, зростання на 10,5 відсотка) та Geely Atlas Pro ( 1 188 машин, зростання у 3,4 рази). Omoda C5 купили 1187 росіян, Haval F7 – 1044. Замикає десятку Chery Tiggo 8 Pro Max, реалізований у кількості 865 штук.