80 процентов купленных машин – это и китайские модели и автомобили местного производства.

Российский авторынок продолжает падение. Согласно подсчетам «Автостата» в январе 2023 года там купили 45,2 тысячи новых легковых автомобилей — на 47 процентов меньше, чем годом ранее.

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Из них 80 процентов приходится на российские и китайские бренды (18,4 тысяч и 17,2 тысяч соответственно). Причем местные марки увеличили объем всего на пять процентов, тогда как китайские – в 2,1 раза.

Результаты автопроизводителей из Европы, США, Японии, Южной Кореи остаются в глубоком минусе, превышающем 70 процентов. В результате доля российских марок в январе выросла вдвое, у китайских – в четыре раза.

Лидером рынка остается Lada. Это единственная местная марка в топ-5, за которой следует «китайская тройка» – Chery, Haval и Geely. Пятое место досталось корейской Kia. Кроме этого, в первую десятку попала Omoda – "дочка" Chery, вышедшая на рынок только осенью прошлого года. Она расположилась на восьмом месте.

Что касается моделей, то первенство досталось Lada Granta, разошедшейся в количестве 11 910 экземпляров — в 2,8 раза больше, чем за тот же месяц 2022 года. Вторую строчку заняла Lada Niva Travel с огромным отставанием и результатом 2 951 экземпляр. К ней подбирается Chery Tiggo 7 Pro: на нем остановили выбор 2 283 покупателя (рост в 2,4 раза), обеспечив китайскому кроссоверу третье место.

Далее следуют Lada Niva Legend (2088 машин, рост продаж на 69,2 процента), Geely Coolray (1793 машины, рост в 2,5 раза), Haval Jolion (1586 машин, рост на 10,5 процента) и Geely Atlas Pro (1188 машин, рост в 3,4 раза). Omoda C5 купили 1187 россиян, Haval F7 – 1044. Замыкает десятку Chery Tiggo 8 Pro Max, реализуемый в количестве 865 штук.