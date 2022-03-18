Росія планує націоналізувати компанії, які за власним бажанням йдуть з їхньої країни.

Віцеспікер Держдуми РФ Петро Толстой запевняє росіян, що націоналізація іноземного майна – це не страшно. За його словами, це означає, що Росія лише "націоналізує завод Volkswagen, перейменує автомобіль в "Буратіно" і поїде".

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"Так, вони (заводи. – Ред.) будуть націоналізовані, будуть випускати ті ж Volkswagen, але ми назвемо їх як-небудь по-іншому, не знаю, "Буратіно". І поїдемо", – сказав Толстой у радіоефірі.

Торгова та фінансова ізоляція Росії посилюється з кожним днем. У країну вже не возять вантажі найбільші логістичні компанії світу, а власного виробництва всього необхідного для збирання авто в РФ не вистачить.

Довідка:

Завод Volkswagen у Росії розташований у технопарку "Грабцево" у місті Калуга. Це за 170 км від Москви. На тому ж підприємстві випускали автомобілі під маркою Skoda. Volkswagen увійшов до числа найбільших автовиробників, які припиняють свою діяльність у Росії.