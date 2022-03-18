Россия планирует национализировать компании, которые по собственному желанию уходят из их страны.

Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой уверяет россиян, что национализация иностранного имущества – это не страшно. По его словам, это означает, что Россия лишь “национализирует завод Volkswagen, переименует автомобиль в “Буратино” и поедет”.

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“Так, они (заводы. – Ред.) будут национализированы, будут выпускать те же Volkswagen, но мы назовем их как-нибудь по-другому, не знаю, “Буратино”. И поедем”, – сказал Толстой в радиоэфире.

Торговая и финансовая изоляция России усиливается с каждым днем. В страну уже не возят грузы крупнейшие логистические компании мира, а собственного производства всего необходимого для сборки авто у РФ нет.

Справка:

Завод Volkswagen в России расположен в технопарке “Грабцево” в городе Калуга. Это в 170 км от Москвы. На том же предприятии выпускали автомобили под маркой Skoda. Volkswagen вошел в число крупнейших автопроизводителей, прекращающих свою деятельность в России.