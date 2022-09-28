Завод «Ісузу Рус», що працював понад 15 років, в Ульяновській області не виходить із простою з березня. Скоріше за все підприємство припинить існування або буде придано.

Російський завод Isuzu не має шансів на відновлення виробництва. Про це пише японська газета Yomiuri, яка посилається на власні джерела. Офіційного підтвердження поки що не надходило.

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Розташований в Ульяновській області завод «Ісузу Рус», який працював понад 15 років і донедавна випускав малотоннажні, середньотоннажні та важкі вантажівки, простоює з цього березня через брак машинокомплектів. Схоже, компанії так і не вдалося вирішити логістичні проблеми, і тепер підприємство можуть закрити або продати.

Раніше у вересні про згортання російських заводів оголосили інші великі японські компанії – Toyota та Mazda. Завод Nissan у Санкт-Петербурзі простоюватиме щонайменше до наступного року, та й Mitsubishi давно перестала робити свої кросовери та позашляховики на спільному зі Stellantis майданчику в Калузі.