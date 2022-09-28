Завод "Исузу Рус", который работал более 15 лет в Ульяновской области, не выходит из простоя с марта. Скорее всего предприятие прекратит существование или будет продано.

Российский завод Isuzu не имеет шансов на возобновление производства. Об этом пишет японская газета Yomiuri, которая ссылается на собственные источники. Официального подтверждения пока не поступало.

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Расположенный в Ульяновской области завод “Исузу Рус”, работавший более 15 лет и до недавнего времени выпускавший малотоннажные, среднетоннажные и тяжелые грузовики, простаивает с этого марта из-за нехватки машинокомплектов. Похоже, компании так и не удалось решить логистические проблемы, и теперь предприятие могут закрыть или продать.

Ранее в сентябре о сворачивании российских заводов объявили другие крупные японские компании – Toyota и Mazda. Завод Nissan в Санкт-Петербурге будет простаивать как минимум до следующего года, да и Mitsubishi давно перестала делать свои кроссоверы и внедорожники на совместной со Stellantis площадке в Калуге.