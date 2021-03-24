Toyota Motor намерена инвестировать в Isuzu Motors, поскольку крупнейший японский производитель автомобилей пытается активизировать свое развитие в таких технологиях, как автономное вождение и электромобили.

Toyota потратит 394 миллиона долларов на приобретение 4,6% акций Isuzu, спустя три года после того, как два автопроизводителя закончили предварительное связывание капитала. Реинвестиция является частью нового партнерства, к которому также привлекается Hino Motors, дочерняя компания Toyota, которая рассматривается как соперник Isuzu. Isuzu приобретет акции Toyota на эквивалентную сумму в рамках соглашения.

Читайте также: Toyota прокомментировала стремление Apple выпускать автомобили

Компании выставляют счета за партнерство как способ совместить сильные стороны Isuzu и Hino в коммерческих автомобилях с тем, что Toyota называет своими технологиями CASE.

"Если Hino и Isuzu будут работать вместе, они смогут удовлетворить потребности 80% клиентов японских коммерческих автомобилей. Технология CASE от Toyota вдобавок может решить проблемы логистики", – сказал Акио Тойода, генеральный директор Toyota на пресс-конференции в среду. "Для улучшения мобильности не только конкуренция, но и сотрудничество становятся как никогда важными".

Компании заявили, что планируют работать над разработкой небольших коммерческих грузовиков, работающих как от аккумуляторов, так и от топливных элементов.

Toyota инвестировала в Isuzu в 2006 году, чтобы совместно разрабатывать дизельные двигатели, но две компании разорвали капитальные связи в 2018 году. Компании заявили тогда, что остаются открытыми для возможности будущего сотрудничества.

Ранее "было несоответствие, но на этот раз мы говорили откровенно", – заявил генеральный директор Isuzu Масанори Катаяма. "После расторжения отношений с капиталом [в 2018 году] мы заговорили об электромобилях и электрификации", – добавил Тойода.

Тойода отметил, что инновации в автомобильной промышленности требуют привлечения логистических компаний, на долю которых приходится около 40% общего пробега автомобиля и около половины выбросов углекислого газа.