Toyota Motor має намір інвестувати в Isuzu Motors, оскільки найбільший японський виробник автомобілів намагається активізувати свій розвиток у таких технологіях, як автономне водіння та електромобілі.

Toyota витратить 394 мільйони доларів на придбання 4,6% акцій Isuzu, лише через три роки після того, як два автовиробники закінчили попереднє зв’язування капіталу. Реінвестиція є частиною нового партнерства, до якого також залучається Hino Motors, дочірня компанія Toyota, яка розглядається як суперник Isuzu. Isuzu придбає акції Toyota на еквівалентну суму в рамках угоди.

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Компанії виставляють рахунки за партнерство як спосіб поєднати сильні сторони Isuzu та Hino у комерційних автомобілях із тим, що Toyota називає своїми технологіями CASE.

"Якщо Hino і Isuzu будуть працювати разом, вони зможуть задовольнити потреби 80% клієнтів японських комерційних автомобілів. Технологія CASE від Toyota на додачу може вирішити проблеми логістики", - сказав Акіо Тойода, генеральний директор Toyota на прес-конференції в середу . "Для покращення мобільності не тільки конкуренція, але і співпраця стають як ніколи важливими".

Компанії заявили, що планують працювати над розробкою невеликих комерційних вантажівок, що працюють як від акумуляторів, так і від паливних елементів.

Toyota інвестувала в Isuzu в 2006 році, щоб спільно розробляти дизельні двигуни, але дві компанії розірвали капітальні зв'язки в 2018 році. Компанії заявили тоді, що залишаються відкритими для можливості майбутньої співпраці.

Раніше "була невідповідність, але цього разу ми говорили відверто", - заявив генеральний директор Isuzu Масанорі Катаяма. "Після розірвання відносин з капіталом [у 2018 році] ми заговорили про електромобілі та електрифікацію", - додав Тойода.

Тойода наголосив, що інновації в автомобільній промисловості вимагають залучення логістичних компаній, на частку яких припадає близько 40% загального пробігу автомобіля та близько половини викидів вуглекислого газу.