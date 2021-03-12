На думку топ-менеджера Toyota якщо Apple приєднається до автомобільного бізнесу то навісить на себе величезне ярмо зобов’язань.

Президент Toyota Motor Corp. Акіо Тойода (Akio Toyoda) сказав, що вітає можливе входження Apple в автомобільний бізнес, але додав, що виробник iPhone повинен бути готовий до багаторічних зобов'язаннями перед своїми клієнтами.

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"Будь-хто може створити автомобіль, якщо у нього є технічні можливості, але я сподіваюся, вони розуміють, що їх чекає, як тільки вони зроблять машину: 40 років відповідей на питання і рішення різних проблем" - зазначив Акіо Тойода.

Лідер голови Асоціації автовиробників Японії уточнив, що компаніям доводиться вирішувати безліч питань протягом терміну служби автомобілів, починаючи з отримання необхідних комплектуючих для їх виробництва і закінчуючи їх утилізацією через десятиліття.

Apple не говорить публічно про свої автомобільних плани. Wall Street Journal повідомляв, що в кінці минулого року Apple почала пошук потенційних автомобільних партнерів і розглядала можливість початку виробництва вже в 2024 році. У січні Hyundai Motor Co. повідомила, що компанія веде переговори з Apple про співпрацю в області виробництва електромобілів. У лютому стало відомо, що переговори припинилися.

Bloomberg раніше зазначив, що відомі компанії не хочуть братися за випуск електромобіля Apple. Причина полягає в тому, що Apple просить створити для неї автомобіль, але не вказувати на ньому бренд виробника.