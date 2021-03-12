По мнению топ-менеджера Toyota если Apple присоединится к автомобильному бизнесу то навесит на себя огромное бремя обязательств.

Президент Toyota Motor Corp. Акио Тойода (Akio Toyoda) сказал, что приветствует возможное вхождение Apple в автомобильный бизнес, но добавил, что производитель iPhone должен быть готов к многолетним обязательствам перед своими клиентами.

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"Любой может создать автомобиль, если у него есть технические возможности, но я надеюсь, они понимают, что их ждет, как только они сделают машину: 40 лет ответов на вопросы и решение различных проблем", – отметил Акио Тойода.

Лидер председателя Ассоциации автопроизводителей Японии уточнил, что компаниям приходится решать множество вопросов в течении срока службы автомобилей, начиная с получения необходимых комплектующих для их производства и заканчивая их утилизацией через десятилетия.

Apple не говорит публично о своих автомобильных планах. Wall Street Journal сообщал, что в конце прошлого года Apple начала поиск потенциальных автомобильных партнеров и рассматривала возможность начала производства уже в 2024 году. В январе Hyundai Motor Co. сообщила, что компания ведет переговоры с Apple о сотрудничестве в области производства электромобилей. В феврале стало известно, что переговоры прекратились.

Bloomberg ранее отметил, что известные компании не хотят браться за выпуск электромобиля Apple. Причина заключается в том, что Apple просит создать для нее автомобиль, но не указывать на нем бренд производителя.