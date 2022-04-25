Через війну з Україною російський авторинок отримав дуже серйозний удар. Більшість світових компаній відмовляється працювати з державою-агресором.

Численні санкції завдали серйозного удару по російському авторинку. Ряд зарубіжних компаній призупинили діяльність у країні-агресорі, шоу-руми стали стрімко порожніти, а ціни на нові машини різко пішли вгору.

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Внаслідок цього продажі автомобілів у Росії в березні впали відразу на 62,9%. У такій ситуації багатьом компаніям загрожує закриття, а іншим доведеться серйозно міняти підхід до торгівлі.

Відсутність автомобілів та заборони поставок

На думку керівника аналітичного агентства "Автостат" Сергія Целікова, кількість дилерів цього року скорочуватиметься на тлі припинення діяльності цілої низки закордонних автовиробників. Йдеться про Volkswagen, Skoda, Renault, Mercedes-Benz, BMW, Mitsubishi, концерн Stellantis (випускав у Калузі Peugeot, Citroen та Opel) та ін. У разі повного відходу деяких брендів з загарбницького ринку (першим з них став General Motors) ситуація з автосалонами стане і зовсім патовою.

"Власники встануть перед вибором — або закриватися або перепрофілювати діяльність. Можна продовжувати займатися сервісом та автомобілями з пробігом. Головна проблема дилерів - відсутність постачання нових машин. Зараз за основним числом марок їх немає взагалі, і перспективи дуже туманні. Якщо все так піде й надалі, то ринок скоротиться більш ніж удвічі", — наголосив експерт.

Керівник експертного центру "Пробок.нет" Олександр Шумський вважає, що насамперед проблеми чекають на дилерів преміальних марок. Це пов'язано із забороною Євросоюзу, США та Японії на експорт до Росії та Білорусії предметів розкоші, у тому числі дорогих автомобілів. Наприклад, під заборону можуть потрапити більшість моделей BMW, Mercedes-Benz, Lexus та ін.

"Безперечно, якісь моделі вони продавати зможуть. Наприклад, у Mercedes-Benz у Росії можуть залишитися моделі A-Class та B-Class. Проте для їхньої реалізації навряд чи знадобиться така кількість автосалонів та менеджерів", — зауважив експерт.

У двох великих дилерських центрах Mercedes-Benz у Москві визнали наявність заборони на постачання більшості моделей. При цьому співробітники компаній запевнили, що поки що машини в наявності є.

"Автомобілі у шоу-румі та на складах присутні. Тому ми працюємо та чекаємо клієнтів. Однак із покупкою варто поквапитися, бо через заборону незрозуміло, коли чекати на наступні поставки, і чи будуть вони взагалі. Про подальші перспективи компанії я говорити не можу, але поки що жодних вказівок зверху не надходило", — пояснила менеджер одного з автосалонів німецького бренду.

Низька купівельна спроможність

Але навіть наявність автомобілів може не врятувати дилерів від закриття. Вся справа у зниженні купівельної спроможності, яка пов'язана з різким стрибком цін на машини, а також подорожчанням запчастин та обслуговування. За словами Олександра Шумського, у такій ситуації люди просто не готові купувати машини.

"Я думаю, у найближчі рік-два нові дилери взагалі в Росії не з'являтимуться. Кількість компаній скоротиться на 20-25%", — поділився прогнозом експерт.