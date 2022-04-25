Из-за войны с Украиной российский авторынок получил очень серьезный удар. Большинство мировых компаний отказываются работать с государством-агрессором.

Многочисленные санкции нанесли серьезный удар по российскому авторынку. Ряд зарубежных компаний приостановили деятельность в стране-агрессоре, шоу-румы стали стремительно пустеть, а цены на новые машины резко взлетели.

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В результате продажи автомобилей в России в марте упали сразу на 62,9%. В такой ситуации многим компаниям чревато закрытие, а другим придется серьезно менять подход к торговле.

Отсутствие автомобилей и запрет поставок

По мнению руководителя аналитического агентства "Автостат" Сергея Целикова, количество дилеров в этом году будет сокращаться на фоне прекращения деятельности ряда зарубежных автопроизводителей. Речь идет о Volkswagen, Skoda, Renault, Mercedes-Benz, BMW, Mitsubishi, концерне Stellantis (выпускал в Калуге Peugeot, Citroen и Opel). В случае полного ухода некоторых брендов с захватнического рынка (первым из них может стать General Motors), ситуация с автосалонами станет и вовсе патовой.

"Владельцы встанут перед выбором – либо закрываться, либо перепрофилировать деятельность. Можно продолжать заниматься сервисом и автомобилями с пробегом. Главная проблема дилеров – отсутствие поставок новых машин. Сейчас по основному числу марок их нет вообще, и перспективы очень туманные. Если все так пойдет и дальше, то рынок сократится более чем вдвое", – подчеркнул эксперт.

Руководитель экспертного центра "Пробок.нет" Александр Шумский считает, что прежде всего проблемы ждут дилеров премиальных марок. Это связано с запретом Евросоюза, США и Японии на экспорт в Россию и Беларусь предметов роскоши, в том числе дорогих автомобилей. К примеру, под запрет могут попасть большинство моделей BMW, Mercedes-Benz, Lexus и т.д.

"Несомненно, какие-то модели они продавать смогут. Например, у Mercedes-Benz в России могут остаться модели A-Class и B-Class. Однако для их реализации вряд ли понадобится такое количество автосалонов и менеджеров", – отметил эксперт.

В двух крупных дилерских центрах Mercedes-Benz в Москве признали наличие запрета на поставку большинства моделей. При этом сотрудники компаний заверили, что пока машины в наличии.

"Автомобили в шоу-руме и на складах присутствуют. Поэтому мы работаем и ждем клиентов. Однако с покупкой стоит поторопиться, потому что из-за запрета непонятно, когда ждать следующих поставок, и будут ли они вообще. О дальнейших перспективах компании я говорить не могу, но пока никаких указаний сверху не поступало", – объяснила менеджер одного из автосалонов немецкого бренда.

Низкая покупательная способность

Но даже наличие автомобилей может не спасти дилеров от закрытия. Все дело в снижении покупательной способности, что связано с резким скачком цен на машины, а также удорожанием запчастей и обслуживания. По словам Александра Шумского, в такой ситуации люди просто не готовы покупать машины.

"Я думаю, в ближайшие год-два новые дилеры вообще в России не будут появляться. Количество компаний сократится на 20 – 25%", – поделился прогнозом эксперт.