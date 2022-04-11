У відповідь на вторгнення в Україну російським та білоруським вантажоперевізникам із суботи, 9 квітня, заборонено перетинати кордон Європейського Союзу.

До Латвії не пустили 152 вантажівки з номерами РФ та Білорусі, повідомляє прибалтійське видання Delfi. За їх даними, прикордонники вже заборонили в'їзд до Латвії 152 вантажним автомашинам з російськими та білоруськими номерами.

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Інформація серед водіїв вже поширилася, і більшість водіїв вже не намагаються перетнути кордон.

Нагадаємо, що ЄС прийняв нові санкції проти країн-агресорів, які забороняють автотранспортним компаніям цих країн перевозити вантажі в ЄС, а також забороняють доступ в порти суднам під російським прапором. Вони вступили в дію з 9 квітня.

Вантажні автоперевезення в межах ЄС, в тому числі транзитні, заборонені для будь-якої автотранспортної компанії, зареєстрованої в росії та білорусі.