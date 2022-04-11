В ответ на вторжение в Украину российским и белорусским грузоперевозчикам с субботы 9 апреля запрещено пересекать границу Европейского Союза.

В Латвию не пустили 152 грузовика с номерами РФ и Белоруссии, сообщает прибалтийское издание Delfi. По их данным, пограничники уже запретили въезд в Латвию 152 грузовым автомобилям с российскими и белорусскими номерами.

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Информация среди водителей уже распространилась, и большинство водителей уже не пытаются пересечь границу.

Напомним, что ЕС принял новые санкции против стран-агрессоров, запрещающие автотранспортным компаниям этих стран перевозить грузы в ЕС, а также запрещают доступ в порты судам под российским флагом. Они вступили в действие с 9 апреля.

Грузовые автоперевозки внутри ЕС, в том числе транзитные, запрещены для любой автотранспортной компании, зарегистрированной в России и Беларуси.