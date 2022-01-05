В Запорожье с автопредприятия взыскали почти 3 тысячи евро штрафа за перегруз.

Хозяйственным судом Запорожской области вынесено решение по иску Запорожской областной прокуратуры о взыскании с ООО "Осанна и Ко" 2918,70 евро, что эквивалентно 98,3 тысячи гривен. Речь идет о сверхнормативной перевозке груза на автомобильных дорогах общего пользования, что привело к разрушению асфальтового покрытия дорог. Об этом сказано в решении Хозяйственного суда Запорожской области.

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Как ранее сообщала Запорожская областная прокуратура, грузовые машины фирмы перевозили песок, но во время проверки было выяснено, что груз на 16 тонн превышает нормы. Сотрудники Укртрансбезопасности рассчитали для фирмы плату за проезд автомобилей в размере 2918 евро, но перевозчик средства в бюджет в "добровольном" порядке не уплатил.

После этого прокуратура подала иск к фирме о взыскании 2918 евро, что эквивалентно 98 302 гривен в соответствии с официальным курсом НБУ на день проведения расчета.

Фирма-автоперевозчик направила заявление в суд о рассрочке исполнения решения по делу о взыскании с нее средств. Но Хозяйственный суд Запорожской области своим постановлением от 15 декабря 2021 года заявление фирмы о рассрочке исполнения решения вернул без рассмотрения.