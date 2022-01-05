У Запоріжжі з автопідприємства стягнули майже 3 тисячі евро штрафу за перевантаження.

Господарським судом Запорізької області винесено рішення за позовом Запорізької обласної прокуратури про стягнення з ТОВ "Осана і Ко" 2918,70 євро, що еквівалентно 98,3 тисячі гривень. Йдеться про понаднормативне перевезення вантажу автомобільними дорогами загального користування, що призвело до руйнування асфальтового покриття доріг. Про це сказано в рішенні Господарського суду Запорізької області.

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Як раніше повідомляла Запорізька обласна прокуратура, вантажні автівки фірми перевозили пісок, але під час перевірки було з’ясовано, що вантаж на 16 тон перевищує норми. Працівники Укртрансбезпеки розрахували для фірми плату за проїзд автівок у розмірі 2918 євро, але перевізник кошти до бюджету у "добровільному" порядку не сплатив.

Після цього прокуратура подала позов до фірми про стягнення 2918 євро, що еквівалентно 98 302 гривень відповідно до офіційного курсу НБУ на день проведення розрахунку.

Фірма-автоперевізник надіслала заяву до суду про розстрочення виконання рішення по справі про стягнення з неї коштів. Але Господарський суд Запорізької області своєю ухвалою від 15 грудня 2021 року заяву фірми про розстрочення виконання рішення повернув без розгляду.