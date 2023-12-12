Розбір двигуна BMW M3 показує наслідки перевищення обертів та несвоєчасної заміни деталей ГРМ.

Подивіться, як розбирають рядний шестициліндровй двигун BMW S55 з подвійним турбонаддувом і M3 2016 року випуску, і перевірте, чи зможете ви помітити всі недоліки. Відео про розбір двигуна нагадує загадкову історію, тому що ви повільно дізнаєтеся більше про причини несправності.

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Подивіться, як знімають частини з BMW S55 твін-турбо – 3,0-літрового рядного шестициліндрового двигуна від M3 2016 року випуску, і перевірте, скільки несправностей ви можете помітити у всьому відео.

Щоразу, коли ви бачите двигун BMW з префіксом S, це означає, що силова установка походить від підрозділу M. Ми не знаємо, чи має цей M3 2016 року пакет Competition чи ні, тому вихідна потужність заводу становить або 425 кінських сил, або 444 к.с.

Зовнішній вигляд двигуна цього M3 відразу видає деякі несправності. Частини блоку та масляного піддону покриті сріблястою фарбою. Є тег від ремонтника. Найгірше те, що ззаду є сліди із засохлої охолоджуючої рідини. Розплавлена пластинка вказує на перегрів мотора в якийсь момент.

Зняття деталей не виявляє багато проблем, але є щось дивне. Пластикові напрямні ланцюга ГРМ мають код дати 2015, що означає, що вони оригінальні для цього двигуна. Як правило, це не ті деталі, які ви залишили б під час розбору вчасно та якісно обслуженого двигуна.

Зняття головки блоку циліндрів відкриває ще один сюрприз. Випускні клапани контактують з усіма шістьма поверхнями поршня. Ерік, ведучий каналу, не розбирає голову на цьому відео, але він підозрює, що ці удари, ймовірно, спричинили викривлення клапанів. Він вважає, що це пошкодження через надмірну кількість обертів двигуна, оскільки це пояснює однакові позначки на циліндрах.

Хоча остаточного пояснення несправності цього двигуна немає, у Еріка є теорія. Оскільки силова установка має оригінальні напрямні ланцюга та підшипники, він задається питанням, чи насправді це обслужений двигун. Зазвичай ці деталі замінюють, якщо хтось виконує значне обслуговування, але вони все ще тут. Отже, можливо, недобросовісна компанія продала цей двигун для реконструкції, фактично не виконавши всю роботу. Ми сподіваємося, що власник цього автомобіля не дуже сильно обпікся на угоді.