Разбор двигателя BMW M3 показывает последствия превышения оборотов и несвоевременную замену деталей ГРМ.

Посмотрите, как разбирают рядный шестицилиндровый двигатель BMW S55 с двойным турбонаддувом от M3 2016 года выпуска, и проверьте, сможете ли вы заметить все недостатки. Видео про разбор двигателя напоминает загадочную историю, потому что вы медленно узнаете больше о причинах неисправности.

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Посмотрите, как снимают части с BMW S55 твин-турбо – 3,0-литрового рядного шестицилиндрового двигателя от M3 2016 года выпуска, и проверьте, сколько неисправностей вы можете заметить во всем видео.

Каждый раз, когда вы видите двигатель BMW с приставкой S, это означает, что силовая установка происходит от подразделения M. Мы не знаем, имеет ли этот M3 2016 года пакет Competition или нет, поэтому исходная мощность завода составляет либо 425 лошадиных сил, либо 444 л.с.

Внешний вид двигателя этого M3 сразу выдает некоторые неисправности. Части блока и масляного поддона покрыты серебристой краской. Есть тег от ремонтника. Хуже всего то, что сзади есть следы из засохшей охлаждающей жидкости. Расплавленная пластинка указывает на перегрев мотора в какой-то момент.

Снятие деталей не выявляет много проблем, но есть что-то странное. Пластиковые направляющие цепи ГРМ имеют код даты 2015, что означает, что они оригинальные для этого двигателя. Как правило, это не те детали, которые вы оставили бы во время разбора вовремя и качественно обслуженного двигателя.

Снятие головки блока цилиндров открывает еще один сюрприз. Выпускные клапаны контактируют со всеми шестью поверхностями поршня. Эрик, ведущий канала, не разбирает голову на этом видео, но он подозревает, что эти удары, вероятно, вызвали искривление клапанов. Он считает, что это повреждение из-за чрезмерного количества оборотов двигателя, поскольку это объясняет одинаковые отметки на цилиндрах.

Хотя окончательного объяснения неисправности этого двигателя нет, у Эрика есть теория. Поскольку силовая установка имеет оригинальные направляющие цепи и подшипники, он задается вопросом, действительно ли это обслуженный двигатель. Обычно эти детали заменяют, если кто-то выполняет значительное обслуживание, но они все еще здесь. Так что, возможно, недобросовестная компания продала этот двигатель для реконструкции, фактически не выполнив всю работу. Мы надеемся, что владелец этого автомобиля не очень сильно обжегся на сделке.