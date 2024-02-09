Середня роздрібна ціна автогазу опустилась нижче 27 грн/л. Середні ціни на газ знизились за робочий тиждень на 50 коп.

Протягом тижня (з 5 по 9 лютого) середня вартість скрапленого газу в роздробі зменшилася на 0,52 грн/л, до 26,78 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

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В середньому найбільше здешевшав газ у мережі UPG − на 1,31 грн/л, до 26,71 грн/л, найменше − в мережі АМІС − на 0,09 грн/л, до 26,23 грн/л. Найбільшу ціну пального зафіксовано на АЗК Mango в Донецькій області (30,49 грн/л), найменшу − на АЗК Marshal в Житомирській області (24,5 грн/л).

На цьому тижні відчутніше здешевлення газу зафіксоване в великих паливних мережах, де вартість ресурсу була в межах 29 грн/л, коли на інших − нижчою за 28 грн/л. По 1 грн/л скинули зі стел ОККО і WOG, тепер автогаз там продається по 28,14 грн/л і 28,11 грн/л відповідно. Деякі мережі відреагували на збільшення вартості ресурсу на аукціоні 7 лютого здорожчанням газу на АЗК. Ціна у VostokGaz зросла на 20 коп., у Mango – на 6 коп.

Наразі різниця між цінами на газ у преміумсегменті і в дискаунт-мережах становить у середньому 2,75 грн/л. Водночас щедрих маркетингових акцій щодо газу мережі поки що не застосовують.

Зі слів операторів, попит на газ залишається дуже низьким. «Після зменшення вартості пального реалізація майже не змінилася», − розповіли в одній із великих паливних мереж. В іншій теж зазначили, що змін у продажах не сталося.

Нагадаємо, що різні джерела постачання газу впливають на можливості зниження цін у операторів. Ті мережі, які оперують тільки ресурсом внутрішнього виробництва, мають більше можливостей для подальшого просідання в ціні. Також значну фору мають мережі, що живляться дешевим ресурсом із польських баз. Компанії, що імпортують газ, особливо залізничним транспортом, використовують значно дорожчий ресурс.

Станом на 9 лютого співвідношення середніх цін автогазу і бензину А-95 становить 53%, тоді як на початку січня показник був на рівні 59%.

Динаміка середніх роздрібних цін LPG в Україні, грн/л: