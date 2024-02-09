Средняя розничная цена автогаза опустилась ниже 27 грн/л. Средние цены на газ снизились за рабочую неделю на 50 коп.

В течение недели (с 5 по 9 февраля) средняя стоимость сжиженного газа в рознице уменьшилась на 0,52 грн/л, до 26,78 грн/л. Об этом свидетельствует мониторинг Консалтинговой группы "А-95".

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В среднем больше всего подешевел газ в сети UPG - на 1,31 грн/л, до 26,71 грн/л, меньше всего - в сети АМИС - на 0,09 грн/л, до 26,23 грн/л. Наибольшую цену топлива зафиксировано на АЗК Mango в Донецкой области (30,49 грн/л), наименьшую - на АЗК Marshal в Житомирской области (24,5 грн/л).

На этой неделе ощутимее удешевление газа зафиксировано в крупных топливных сетях, где стоимость ресурса была в пределах 29 грн/л, когда на других - ниже 28 грн/л. По 1 грн/л сбросили со стел ОККО и WOG, теперь автогаз там продается по 28,14 грн/л и 28,11 грн/л соответственно. Некоторые сети отреагировали на увеличение стоимости ресурса на аукционе 7 февраля подорожанием газа на АЗК. Цена в VostokGaz выросла на 20 коп., в Mango – на 6 коп.

Сейчас разница между ценами на газ в премиум-сегменте и в дискаунт-сетях составляет в среднем 2,75 грн/л. В то же время щедрых маркетинговых акций по газу сети пока не применяют.

По словам операторов, спрос на газ остается очень низким. "После уменьшения стоимости топлива реализация почти не изменилась", - рассказали в одной из крупных топливных сетей. В другой тоже отметили, что изменений в продажах не произошло.

Напомним, что различные источники поставок газа влияют на возможности снижения цен у операторов. Те сети, которые оперируют только ресурсом внутреннего производства, имеют больше возможностей для дальнейшего проседания в цене. Также значительную фору имеют сети, питающиеся дешевым ресурсом из польских баз. Компании, импортирующие газ, особенно железнодорожным транспортом, используют значительно дороже ресурс.

По состоянию на 9 февраля соотношение средних цен автогаза и бензина А-95 составляет 53%, тогда как в начале января показатель был на уровне 59%.

Динамика средних розничных цен LPG в Украине, грн/л: