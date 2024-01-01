Роздрібні ціни на газ почали зростати

Із 1 по 8 липня середня вартість скрапленого газу зросла на 0,18 грн/л, до 26,78 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

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Основні зміни відбулися в мережах середнього цінового діапазону, де ціни на газ збільшилися на 0,10-0,80 грн/л. Найбільше, в середньому на 0,80 грн/л, здорожчало пальне в державній мережі «Укрнафта», найменше — 0,10 грн/л — Marshal, де вартість ресурсу зросла тільки в Київській і Харківській областях.

Збільшилися ціни на газ і у доступних мережах — «Авантаж 7» і «БРСМ-Нафта» — на 0,20 грн/л і 0,29 грн/л відповідно. На АЗК останнього вартість по мережі змінилася суттєво: найбільше здорожчало в Одеській області (+1 грн/л), найменше — в Херсонській (+0,10 грн/л), у Полтавській і Сумській — залишилися без змін.

Динаміка роздрібних цін на LPG у липні 2024 р., грн/л

Мережі верхнього цінового діапазону поки що не переглядали ціни на стелі, тому відрив між їхньою вартістю і доступними мережами станом на 8 липня скоротився на 0,25 грн/л – до 2,79 грн/л.

Загалом по країні найсуттєвіші зміни відбулися у Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській і Київській областях, де газ здорожчав у середньому на 0,26 грн/л. А ось оператори Сумської області і частково Полтавської тримали ціни без змін.

Головний драйвером цін на газ на АЗК стало значне зростання вартості ресурсу в гурті. Так, з початку липня скраплений газ в опті здорожчав на 2500 грн/т або 1,35 грн/л, до 41 010 грн/т (22,15 грн/л).

Динаміка гуртових цін на LPG у липні 2024 р., грн/л

Зростання закупівельних цін поки що не позначилося на роздрібі. За рахунок маржі мережі втримували вартість від суттєвішого здорожчання, рятуючи реалізацію. Тим паче, маржа дозволяла. Зі слів операторів, у червні «чиста» маржа на газ у середньому становила 3-3,5 грн/л, що досить непогано, враховуючи, що для ринку «звичним показником» є 1,5-2 грн/л.

Скоріш за все, ціни на ресурс і надалі поступово зростатимуть вслід за гуртовими. «Поки спостерігаємо, але собівартість зростає, тому довго втримувати не зможемо», - розповів один з операторів.