Розничные цены на газ начали расти

С 1 по 8 июля средняя стоимость сжиженного газа выросла на 0,18 грн/л, до 26,78 грн/л. Об этом свидетельствует мониторинг Консалтинговой группы "А-95".

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Основные изменения произошли в сетях среднего ценового диапазона, где цены на газ увеличились на 0,10-0,80 грн/л. Больше всего, в среднем на 0,80 грн/л, подорожало топливо в государственной сети "Укрнафта", меньше всего - 0,10 грн/л - Marshal, где стоимость ресурса выросла только в Киевской и Харьковской областях.

Увеличились цены на газ и в доступных сетях - "Авантаж 7" и "БРСМ-Нафта" - на 0,20 грн/л и 0,29 грн/л соответственно. На АЗК последнего стоимость по сети изменилась существенно: больше всего подорожало в Одесской области (+1 грн/л), меньше всего - в Херсонской (+0,10 грн/л), в Полтавской и Сумской - остались без изменений.

Динамика розничных цен на LPG в июле 2024 г., грн/л

Сети верхнего ценового диапазона пока не пересматривали цены на потолке, поэтому отрыв между их стоимостью и доступными сетями по состоянию на 8 июля сократился на 0,25 грн/л – до 2,79 грн/л.

В целом по стране существенные изменения произошли в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Киевской областях, где газ подорожал в среднем на 0,26 грн/л. А вот операторы Сумской области и частично Полтавской держали цены без изменений.

Главный драйвером цен на газ на АЗК стал значительный рост стоимости ресурса в опте. Так, с начала июля сжиженный газ в опте подорожал на 2500 грн/т или 1,35 грн/л, до 41 010 грн/т (22,15 грн/л).

Динамика оптовых цен на LPG в июле 2024 г., грн/л

Рост закупочных цен пока не отразился на рознице. За счет маржи сети удерживали стоимость от более существенного подорожания, спасая реализацию. Тем более, маржа позволяла. По словам операторов, в июне "чистая" маржа на газ в среднем составляла 3-3,5 грн/л, что довольно неплохо, учитывая, что для рынка "привычным показателем" является 1,5-2 грн/л.

Скорее всего, цены на ресурс и в дальнейшем постепенно будут расти вслед за оптовыми. "Пока наблюдаем, но себестоимость растет, поэтому долго удерживать не сможем", - рассказал один из операторов.