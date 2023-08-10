Підвищення податків та дорожчання ресурсу на міжнародних ринках призводить до зростання цін на українських АЗС.

У період із 9 по 10 серпня середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 0,37 грн/л і склала 51,40 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 0,39 грн/л — до 53,44 грн/л, а дизельне пальне — на 0,38 грн/л, до 50,72 грн/л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

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На станціях державної мережі «Укрнафта» всі види пального здорожчали на 1 грн/л: бензин марки А-92 здорожчав до 48,90 грн/л, бензин А-95 — до 49,90 грн/л, бензин А-95+ — до 50,90 грн/л, ДП — до 48,90 грн/л.

На Shell усі види палива здорожчали на 1,50-1,60 грн/л. Так, ціна на А-95 збільшилася до 52,49 грн/л, на А-95+ — до 55,49 грн/л, на ДП — до 52,40 грн/л.

На станціях SOCAR усі види пального здорожчали на 1 грн/л, на KLO ціни додали 0,90 грн/л.

Мережі AMIC, Mango, «Укр-Петроль», U.GO, «Авантаж 7» та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,14-1 грн/л.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 9 по 10 серпня 2023 р., грн/л: