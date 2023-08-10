Повышение налогов и удорожание ресурса на международных рынках приводит к росту цен на украинских АЗС.

В период с 9 по 10 августа средняя цена по стране бензина марки А-95 выросла на 0,37 грн/л и составила 51,40 грн/л, бензин А-95+ подорожал на 0,39 грн/л – до 53, 44 грн/л, а дизельное топливо – на 0,38 грн/л, до 50,72 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

Читайте также: В августе топливо подорожает до 60 грн/л: прогноз эксперта

На станциях государственной сети «Укрнафта» все виды горючего подорожали на 1 грн/л: бензин марки А-92 подорожал до 48,90 грн/л, бензин А-95 до 49,90 грн/л, бензин А-95+ до 50,90 грн/л, ГП – до 48,90 грн/л.

На Shell все виды топлива удорожали на 1,50-1,60 грн/л. Так, цена на А-95 увеличилась до 52,49 грн/л, А-95+ — до 55,49 грн/л, на ДТ — до 52,40 грн/л.

На станциях SOCAR все виды горючего подорожали на 1 грн/л, на KLO цены прибавили 0,90 грн/л.

Сети AMIC, Mango, Укр-Петроль, U.GO, Авантаж 7 и другие повысили цены на топливо в пределах 0,14-1 грн/л.

Изменение розничных цен на бензины и ГП на АЗС с 9 по 10 августа 2023 г., грн/л: