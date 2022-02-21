Роздрібні мережі АЗС за вихідні (з 18 до 21 лютого) підвищили вартість пального на 4-5 коп./л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95".

На станціях мережі KLO бензини здорожчали на 20 коп./л, ДП – на 10 коп./л. Так, ціна на А-92 збільшилася до 35,49 грн/л, А-95 — до 36,09 грн/л, на ДП — до 35,39 грн/л.

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На станціях мережі Shell бензини здорожчали на 73-80 коп./л: бензин А-92 – до 35,99 грн/л, бензин А-95 – до 36,75 грн/л. Ціна на ДП зросла на 55 коп./л, до 36,07 грн/л. У мережі Marshal на 50-60 коп./л зросли ціни на всі види палива. Мережі Motto, "Татнафта-АЗС-Україна”, Prime, ZOG підвищили ціни на пальне в межах 0,8-1 грн/л (див. таблицю).

При цьому у мережі Chipo бензини здешевшали на 23 коп./л: бензин А-92 – до 33,84 грн/л, бензин А-95 – до 34,51 грн/л. Ціна на ДП знизилася на 4 коп./л, до 33,50 грн/л.

Зростання цін стало результатом коригування вартості палив 15 лютого відповідно до постанови уряду про граничну торгову націнку.

Зміна роздрібних цін на бензини і дизельне пальне на АЗС з 18 по 21 лютого, грн/л