Розничные сети АЗС за выходные (с 18 по 21 февраля) повысили стоимость горючего на 4-5 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

На станциях сети KLO бензины подорожали на 20 коп./л, ДТ – на 10 коп./л. Так, цена на А-92 увеличилась до 35,49 грн/л, А-95 – до 36,09 грн/л, на ДТ – до 35,39 грн/л.

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На станциях сети Shell бензины подорожали на 73-80 коп./л: бензин А-92 – до 35,99 грн/л, бензин А-95 – до 36,75 грн/л. Цена на ДТ выросла на 55 коп./л – до 36,07 грн/л. В сети Marshal на 50 – 60 коп./л выросли цены на виды топлива. Сети Motto, "Татнефть-АЗС-Украина", Prime, ZOG повысили цены на топливо в пределах 0,8 – 1 грн/л (см. таблицу).

При этом в сети Chipo бензины подешевели на 23 коп./л: бензин А-92 – до 33,84 грн/л, бензин А-95 – до 34,51 грн/л. Цена на ДТ снизилась на 4 коп./л – до 33,50 грн/л.

Рост цен стал результатом корректировки стоимости топлив 15 февраля в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное горючее на АЗС с 18 по 21 февраля, грн/л