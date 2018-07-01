На офіційних скетчах від Мерседес салон нового покоління GLE зовсім не схожий на кабіну кросовера.

Ескізи, які ми бачимо, дозволяють одним оком зазирнути у майбутнє, аби побачити, як виглядатиме салон нового покоління Mercedes-Benz GLE.

Судячи з цих скетчів, оновлення несе GLE абсолютно інший внутрішній простір, оформлений у сучасній загальній концепції бренду. Салон виглядає просторим та мінімалістичним, нагадуючи, наприклад новий Mercedes-Benz A-Class. Не в останню чергу, мінімалізм досягається за рахунок згрупування більшості функцій на двох великих дисплеях, орієнтовно кожен з них матиме діагональ у 12,3 дюймів. Хоча на деяких скетчах екран здається суцільним.

Прем’єра 2019 Mercedes-Benz GLE очікується на жовтневому автосалоні у Парижі.

Фото: Інтер’єр 2019 Mercedes-Benz GLE / Daimler

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