Витвір китайської легкої промисловості став об'єктом насміхань та символом несмаку.

Чохли для сидінь автомобілів під назвою Ladies Seat Cover (жіноча накидка для сидінь), які продається в китайському інтернет-магазині AliExpress, стала хітом у соцмережах Facebook та Instagram.

"Милі плюшеві чохли з рюшечками", як називає їх китайський виробник – це набір з двох накидок для передніх сидінь авто, двох – для задніх, подушечок та обивки керма. Всі вони виконані у ляльковому стилі, з рюшечками та оборками. Окрім найбільш яскравого рожевого, виробник пропонує й інші кольори – "кава з молоком", "червоний з чорним", "бежевий", "рожевий з червоним" та "пурпуровий". Довершують образ мультяшні бантики на подушечках.

Вартість такого набору немала – 203,5 доларів США, враховуючи доставку в Україну. Товар прийде замовнику за 30-40 днів, однак треба поспішати – на складі залишилося всього 5400 виробів.

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