Тридцятидворічній жінці прийшло СМС-повідомлення про те, що вона виграла позашляховик Volkswagen Tiguan.

Аби переконатися в тому, що їй насправді пощастило, жінка перейшла за вказаною інтернет-адресою і знайшла свій номер телефону серед переможців.

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Організатори лотереї пояснили жінці, що вона може отримати іномарку або взяти вісімсот тисяч гривень. Оскільки у жінки немає посвідчення водія, тому вирішила зупинитися на грошах.

Представники сайту пояснили жінці, що сума чимала і їй доведеться заплатити 17 тисяч податку та 8 тисяч за швидке оформлення виграшу. Умови влаштували "переможницю" і вона перевела на вказаний рахунок близько 26 тисяч гривень.

До останнього жінка вірила у свою фортуну. Навіть, спілкуючись з правоохоронцями, у неї була надія, що гроші в будь-яку хвилину надійдуть на картку, бо її родичка колись розповідала про аналогічну лотерею та виграш.

Працівники поліції перевірили номери з яких телефонували потерпілій. Усі вони зареєстровані в Шахтарську – на окупованій території. Проте і це не одразу переконало жінку в тому, що вона стала жертвою шахраїв.

Правоохоронці звертаються до усіх українців – досить вірити в оманливі виграші та безкоштовні дороговартісні призи. Усе це – спосіб заробітку шахраїв.