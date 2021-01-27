Тридцатидвухлетней женщине пришло СМС-сообщение о том, что она выиграла внедорожник Volkswagen Tiguan.

Чтобы убедиться, что ей на самом деле повезло, женщина перешла по указанному интернет-адресу и нашла свой номер телефона в числе победителей.

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Организаторы лотереи объяснили женщине, что она может получить иномарку или взять 800 000 гривен. Поскольку у женщины нет водительского удостоверения, она решила остановиться на деньгах.

Представители сайта объяснили женщине, что сумма немалая, и ей придется заплатить 17 тысяч налога и 8 тысяч за быстрое оформление выигрыша. Условия устроили "победительницу", и она перевела на указанный счет около 26 тысяч гривен.

До последнего женщина верила в свою фортуну. Даже общаясь с правоохранителями, у нее была надежда, что деньги в любую минуту поступят на карточку, потому что ее родственница когда-то рассказывала об аналогичной лотерее и выигрыше.

Сотрудники полиции проверили номера, с которых звонили потерпевшей. Все они зарегистрированы в Шахтерске – на оккупированной территории. Однако и это не сразу убедило женщину в том, что она стала жертвой мошенников.

Правоохранители обращаются ко всем жителям: хватит верить в обманчивые выигрыши и бесплатные дорогостоящие призы. Все это – способ заработка мошенников.