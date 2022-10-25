Спадкоємець LaFerrari буде доступний як купе та родстер, а також у виконанні для клієнтських перегонів.

Новий флагманський гіперкар Ferrari дебютує у жовтні 2024 року. Про це пишуть на форумі Auto Pareri. Як і у випадку з попередньою подібною моделлю – LaFerrari – тираж новинки обмежать.

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Внутрішньозаводське позначення флагмана – F250. Спочатку він буде доступний лише як купе. Всього збудують 599 штук: 220 – у 2025 році, 300 – у 2026-му та 79 – у 2027-му. Також у 2027-му з'явиться трекова модифікація XX для клієнтських перегонів – щось подібне до нинішнього FXX K.

Подібних машин зроблять лише 30: 20 у перший рік виробництва та ще 10 – у другий. А 2028-го до дводверки із закритим кузовом додадуть родстер, у назві якого з'явиться традиційний суфікс Spider. Його побудують 199 штук: 50 2028-го, 79 2029-го і 70 2030-го.

Тести почалися цього липня, але поки що на дорогах обкатують так звані мули. Повноцінні прототипи з'являться 2023-го.

Не виключено, що деякі технології для цивільної моделі запозичать у нового прототипу для гонок на витривалість, який буде розсекречено вже наприкінці цього тижня, 30 листопада.

Нагадаємо, цього літа Ferrari представила план розвитку до 2026 року, що передбачає випуск 15 новинок. Серед них і гіперкар, на який разом з машинами колекційної лінійки Icona доведеться менше 5% від загального обсягу виробництва марки.