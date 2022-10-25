Наследник LaFerrari будет доступен как купе и родстер, а также в исполнении для клиентской гонки.

Новый флагманский гиперкар Ferrari дебютирует в октябре 2024 года. Об этом пишут на форуме Auto Pareri. Как и в случае с предыдущей подобной моделью – LaFerrari – тираж новинки ограничат.

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Внутризаводское обозначение флагмана – F250. Сначала он будет доступен только как купе. Всего произведут 599 штук: 220 – в 2025 году, 300 – в 2026-м и 79 – в 2027-м. Также в 2027-м появится трековая модификация XX для клиентской гонки – нечто вроде нынешнего FXX K.

Подобных машин сделают только 30:20 в первый год производства и еще 10 – во второй. А в 2028 году к двухдверке с закрытым кузовом добавят родстер, в названии которого появится традиционный суффикс Spider. Его произведут 199 штук: 50 в 2028, 79 в 2029 и 70 в 2030 году.

Тесты начались в июле этого года, но пока на дорогах обкатывают так называемые мулы. Полноценные прототипы появятся в 2023 году.

Не исключено, что некоторые технологии для гражданской модели позаимствуют у нового прототипа для гонок на выносливость, который будет рассекречен уже в конце этой недели, 30 ноября.

Напомним, нынешним летом Ferrari представила план развития до 2026 года, предусматривающий выпуск 15 новинок. Среди них и гиперкар, на который вместе с машинами коллекционной линейки Icona придется меньше 5% общего объема производства марки.