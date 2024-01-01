Розпочався суд над хакером, який знайшов вразливість у електронній черзі ТСЦ МВС

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно 27-річного мешканця Київської області, який зумів не лише знайти вразливості системи попереднього запису до сервісних центрів МВС, але й заробити на цьому.

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Правоохоронці вбачають у таких діях “несанкціоноване втручання в інформаційно-комунікаційні системи МВС, що порушило порядок їх роботи” (ч. 5 ст. 361 КК України). Санкція статті, передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Встановлено, що чоловік винайшов спосіб допомогти охочим отримати талон для отримання послуг в територіальних сервісних центрах МВС чи Експертній службі МВС. Як відомо, таких талонів на день генерується обмежена кількість, у зв’язку з чим не всі можуть скористатися послугами в бажаний день, відтак звертаються до посередників, які обіцяють допомогти отримати талон.

Талановитий чоловік власноруч створив програму, яка для його клієнтів перехоплювала вільні талони, щойно вони з’являлися в системі. Зокрема, ця програма (скрипт) дозволяла йому автоматично отримати талони електронної черги “е-запис” одночасно для декількох людей. За підрахунками силовиків орієнтований заробіток чоловіка за 3 місяці склав понад 40 тис. доларів США.

Відкритим також лишається питання, чи понесе відповідальність хтось із посадових осіб за допущену технічну недбалість, яка дозволила сторонній людині систематично перехоплювати доступ до державних сервісів? Адже подібне підпадає під ознаки службової недбалості (ст. 367 КК України). Наразі з цього приводу прокуратура нічого не повідомляє.