Будь-яке горіння органічних продуктів супроводжується утворенням сажі. Пальне в моторі автомобіля – не виключення. Від його згоряння утворюються вуглецеві відкладення, що руйнують двигун зсередини. Прибрати вуглецеві відкладення можна лише за допомогою агресивної хімії або механічно – розібрати двигун та очистити вручну.

Українська науково-виробнича компанія Hydroxy Ukraine пропонує альтернативу – очищення двигуна воднем. А встановлення водневої системи на авто дозволить ще й зменшити витрату палива до 18%.

Збільшена витрата палива та інші ознаки відкладень вуглецю

Коефіцієнт корисної дії бензинових двигунів становить всього 35%, дизельних – 50%. Тобто кількість енергії від згоряння палива, що перетворюється в кінетичну енергію руху, досить мала. Відпрацьовані рештки палива відкладаються на деталях двигуна у вигляді суміші нагару смол, лаків, сажі й золи.

Ці продукти горіння забивають вихлопну систему (каталізатор і сажовий фільтр), випускний колектор, утворюють наліт на поршнях та поршневих кільцях, свічках запалювання, – все це ускладнює їх роботу. Вуглецеві відкладення на деталях двигуна стають причиною збільшеної витрати пального й оливи, відсутності тяги, нестійких обертів, димного вихлопу.

До речі перший крок до водневих двигунів: розробка львівських вчених

Профілактичне очищення двигуна воднем

Завдяки хімічним властивостям водневмісного газу у Hydroxy Ukraine очищують камеру згоряння на автомобілі та фільтр сажі без демонтажу та розбирання мотора. Через повітряний патрубок подається суміш водню та кисню. Цей газ впливає на вуглецеві відкладення на молекулярному рівні, розщеплює їх та легко відділяє від деталей двигуна. Процедуру обов’язково повторювати щороку або раз на 15 тисяч км.

Таке очищення позитивно впливає на екологічності вихлопу: вміст чадного газу і вуглеводнів зменшується у півтора раза, оксидів нітрогену – до п'яти разів. Це зменшує навантаження на фільтр сажі та продовжує його термін служби на 33%, стверджують у Hydroxy Ukraine. Завдяки внутрішньому очищенню двигуна вирівнюється тиск у циліндрах, розкоксовуються компресійні кільця, а витрата пального зменшується на 10%.

Недолік такої процедури лише у тому, що ця послуга доступна поки що лише для мешканців Львова. Однак для автовласників з інших областей є ще привабливіша пропозиція!

Воднева система для авто

Система підходить для всіх типів палива – дизеля, бензину та автогазу (мотор з ГБО). Вона не потребує додаткової реєстрації чи документації про переобладнання автомобіля.

Прилад монтується на борту автомобіля – під капотом або в багажник. Система під час руху авто виробляє водневмісний газ з дистильованої води. Водень має втричі більшу питому теплоту згоряння у порівнянні з дизелем та бензином, тому він є додатковим джерелом енергії для руху авто.

Загалом економія пального з водневою системою складе до 18%, або 1-2 л на 100 км. Також система очищує двигун від вуглецевих відкладень, збільшує потужність, позитивно впливає на сажовий фільтр та каталізатор.

Записатися на очищення сажового фільтра чи отримати консультацію про придбання водневих систем можна за номером 0678834265. Завітати на СТО особисто можна за адресою: Львів, с. Підбірці, вул. Тракт Глинянський, 29 або дізнатися більше на сайті hydroxy.com.ua.