Любое горение органических продуктов сопровождается образованием сажи. Горючее в моторе автомобиля – не исключение. От его сгорания образуются углеродные отложения, разрушающие двигатель изнутри. Убрать углеродные отложения можно только с помощью агрессивной химии или механически – разобрать двигатель и очистить вручную.

Украинская научно-производственная компания Hydroxy Ukraine предлагает альтернативу – очистку двигателя водородом. А установка водородной системы на автомобиль позволит еще и снизить расход топлива до 18%.

Увеличенный расход топлива и другие признаки отложений углерода

Коэффициент полезного действия бензиновых двигателей составляет всего 35%, дизельных – 50%. То есть количество энергии от сгорания топлива, превращающегося в кинетическую энергию движения, достаточно мало. Отработанные остатки топлива откладываются на деталях двигателя в виде смеси нагара смол, лаков, сажи и золы.

Эти продукты горения забивают выхлопную систему (катализатор и сажевый фильтр), выпускной коллектор, образуют налет на поршнях и поршневых кольцах, свечах зажигания – все это затрудняет их работу. Углеродные отложения на деталях двигателя становятся причиной увеличенного расхода топлива и масла, отсутствия тяги, неустойчивых оборотов, дымного выхлопа.

Кстати первый шаг к водородным двигателям: разработка львовских ученых

Профилактическая очистка двигателя водородом

Благодаря химическим свойствам водосодержащего газа в Hydroxy Ukraine очищают камеру сгорания на автомобиле и сажевой фильтр без демонтажа и разборки мотора. Через воздушный патрубок подается смесь водорода и кислорода. Этот газ оказывает влияние на углеродные отложения на молекулярном уровне, расщепляет их и легко отделяет от деталей двигателя. Процедуру обязательно повторять ежегодно или раз в 15 тысяч км.

Такое очищение положительно влияет на экологичность выхлопа: содержание угарного газа и углеводородов уменьшается в полтора раза, оксидов нитрогена – до пяти раз. Это уменьшает нагрузку на сажевый фильтр и продлевает его срок службы на 33%, утверждают в Hydroxy Ukraine. Благодаря внутренней очистке двигателя выравнивается давление в цилиндрах, раскоксовываются компрессионные кольца, а расход топлива уменьшается на 10%.

Недостаток такой процедуры только в том, что эта услуга доступна пока только жителям Львова. Однако для автовладельцев из других областей есть еще более привлекательное предложение!

Водородная система для автомобиля

Система подходит для всех типов топлива – дизеля, бензина и автогаза (мотор с ГБО). Она не требует дополнительной регистрации или документации о переоборудовании автомобиля.

Прибор монтируется на борту автомобиля – под капотом или в багажнике. Система при движении автомобиля производит водосодержащий газ из дистиллированной воды. Водород имеет втрое большую удельную теплоту сгорания по сравнению с дизелем и бензином, поэтому он является дополнительным источником энергии для движения машины.

В целом экономия горючего с водородной системой составит до 18%, или 1-2 л на 100 км. Также система очищает двигатель от углеродных отложений, увеличивает мощность, оказывает положительное влияние на сажевый фильтр и катализатор.

Записаться на очистку сажевого фильтра или получить консультацию о приобретении водородных систем можно по номеру 0678834265. Посетить СТО можно по адресу: Львов, с. Подборцы, ул. Тракт Глинянский, 29 или узнать больше на сайте hydroxy.com.ua.