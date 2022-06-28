Нардеп Ігор Фріс спільно з 60 колегами пропонують поновити нульове розмитнення автомобілів, але лише для двох категорій населення.

Народний депутат від «Слуги народу» Ігор Фріс оприлюднив деталі свого законопроекту, створеного разом з однопартійцем Олександром Ковальчуком (відомий також за проєктом про розмитнення «євроблях») та ще 60 нардепами.

Нагадаємо, що нардепи ухвали Закон про скасування “нульового розмитнення”

За словами Фріса, в новому законопроєкті пропонується внести зміни до Податкового та Митного кодексів. Згідно з документом, пропонується дозволити розмитнювати один легковий автомобіль без сплати митних платежів (мито, акциз, ПДВ) та зборів в пенсійний фонд наступним категоріям населення:

учасників бойових дій,

цивільних, яким авто знищено внаслідок війни.

Завезений таким чином автомобіль не можна буде продати чи передати по довіреності протягом трьох років.

За словами Ігоря Фріса, проєкт щойно поданий на електронну реєстрацію. Цікаво, що в Верховній Раді вже зареєстровано майже десяток проєктів на цю тему.