Нардеп Игорь Фрис совместно с 60 коллегами предлагают возобновить нулевую растаможку автомобилей, но только для двух категорий населения.

Народный депутат от “Слуги народа” Игорь Фрис обнародовал детали своего законопроекта, созданного вместе с однопартийцем Александром Ковальчуком (известен также по проекту о растаможке “евроблях”) и еще 60 нардепами.

Напомним, что нардепы приняли Закон об отмене "нулевой растаможки"

По словам Фриса, в новом законопроекте предлагается внести изменения в Налоговый и Таможенный кодексы. Согласно документу, предлагается разрешить растаможивать один легковой автомобиль без уплаты таможенных платежей (пошлина, акциз, НДС) и сборов в пенсионный фонд следующим категориям населения:

участникам боевых действий,

гражданским, авто которых уничтожено в результате войны.

Завезенный таким образом автомобиль нельзя будет продать или передать по доверенности в течение трех лет.

По словам Игоря Фриса, проект только что подан на электронную регистрацию. Интересно, что в Верховной Раде уже зарегистрировано почти десяток проектов на эту тему.