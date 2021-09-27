Аби зменшити швидкість пересування автомобілів у столиці, місцева влада створює спеціальні засоби на дорогах.

Зокрема, на вулиці Професора Підвисоцького завершуються роботи з облаштування "зони підвищеної безпеки руху" – кільцевої розв’язки малого радіусу, притротуарного острівця безпеки та велосипедних смуг.

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Найближчим часом розпочнеться влаштування "розв’язки малого радіусу" на перехресті вул. Миколи Кибальчича та місцевого проїзду просп. Романа Шухевича. Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

"Кільцеві перехрестя малого радіусу змушують водіїв знижувати швидкість на під’їздах до перехресть, завдяки чому значно знижується аварійність і наслідки ДТП", – говорить чиновник.

На вул. Підвисоцького роботи з влаштування "зони підвищеної безпеки руху" вже майже завершені: сьогодні вночі планується закінчити роботи з нанесення дорожньої розмітки. Крім власне кільцевої розв’язки, на пішохідному переході влаштовано притротуарний острівець безпеки.

Він покращує видимість пішоходів на переходах, а також не дає можливості несвідомим власникам автомобілів залишати свої автівки на переході. Також у рамках зміни організації дорожнього руху на вул. Підвисоцького облаштовано велосмугу, що дозволить безпечно проїжджати перехрестя велосипедистам та зменшить кількість місць для паркування.

Вул. Підвисоцького буде не єдиною, де з’явиться кільцева розв’язка малого радіусу. Найближчим часом розпочнуться роботи у Дніпровському районі – на перехресті вулиці Миколи Кибальчича та місцевого проїзду просп. Романа Шухевича.

"У співпраці з міжнародними партнерами КК "Київавтодор" планує реконструкцію 6-ти перехресть із влаштуванням на них кругових розв’язок. Акцент зроблено на перехрестя житлових вулиць, що мають надмірний та невпорядкований простір проїжджої частини", зазначив Олександр Густєлєв.

Зокрема, за його словами, запропоновано влаштування таких розв’язок на перехрестях: