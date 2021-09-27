Чтобы уменьшить скорость передвижения автомобилей в столице, местные власти создают специальные ограничения на дороге.

В частности, на улице Профессора Подвысоцкого завершаются работы по обустройству "зоны повышенной безопасности движения" – кольцевой развязки малого радиуса, притротуарного островка безопасности и велосипедных полос.

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В ближайшее время начнется устройство "развязки малого радиуса" на перекрестке ул. Николая Кибальчича и местного проезда просп. Романа Шухевича. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

"Кольцевые перекрестки малого радиуса заставляют водителей снижать скорость на подъездах к перекресткам, благодаря чему значительно снижается аварийность и последствия ДТП", – считает чиновник.

На ул. Подвысоцкого работы по устройству "зоны повышенной безопасности движения" уже почти завершены: сегодня ночью планируется закончить работы по нанесению дорожной разметки. Кроме собственно кольцевой развязки, на пешеходном переходе устроен притротуарный островок безопасности.

Он улучшает видимость пешеходов на переходах, а также не дает возможности несознательным владельцам автомобилей оставлять свои машины на переходе. Также в рамках изменения организации дорожного движения на ул. Подвысоцкого обустроена велополоса, что позволит безопасно проезжать перекресток велосипедистам и уменьшит количество мест для парковки.

Ул. Подвысоцкого будет не единственной, где появится кольцевая развязка малого радиуса. В ближайшее время начнутся работы в Днепровском районе – на перекрестке улицы Николая Кибальчича и местного проезда просп. Романа Шухевича.

"В сотрудничестве с международными партнерами КК "Киевавтодор" планирует реконструкцию 6-ти перекрестков с устройством на них круговых развязок. Акцент сделан на перекресток жилых улиц, имеющих чрезмерное и неупорядоченное пространство проезжей части", отметил Александр Густелев.

В частности, по его словам, предложено устройство таких развязок на перекрестках:

ул. Ахматовой и ул. Драгоманова;

ул. Ахматовой и ул. Урловской;

вул. Вышгородской, просп. Правды и ул. Ивашкевича;

вул. Братиславской и Лесного проспекта;

просп. Алишера Навои и ул. Курнатовского;

ул. Харченко и ул. Промышленная.