Електрифікація транспорту потребує потужної державної підтримки, заявили в ОІСА. Іншими словами, кошти платників податків мають витрачатись на стимулювання покупки електромобілів та розвиток інфраструктури для них.

Міжнародна організація виробників автомобілів (OICA) звернулась до лідерів країн світу в рамках Конференції ООН зі зміни клімату, звітуючи про прогрес у сфері персональної мобільності з нульовим викидом вуглецю та актуальні потреби для досягнення власних глобальних цілей.

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Світова автомобільна промисловість взяла на себе зобов’язання виділити $1 трильйон на досягнення вуглецевої нейтральності. Але автовиробників турбують проблеми, які знаходяться поза контролем галузі.

По-перше, це недостатня громадська зарядна інфраструктура. Розрив між кількістю електромобілів на дорогах світу та кількістю необхідних станцій підзарядки збільшується. За оцінками ОІСА, до 2030 року для підтримки прогнозованого зростання світового парку електромобілів знадобляться інвестиції в інфраструктуру в розмірі $300 млрд.

По-друге, нестача нових джерел виробництва електроенергії та застаріла інфраструктура електричних мереж.

По-третє, проблеми ланцюгів постачання акумуляторів, видобуток ресурсів для їх виробництва та політики щодо завершення їх терміну служби.

Для розв'язання цих проблем представники OICA, зокрема, пропонують :

активне партнерство з урядовцями, щоб подолати бар’єри, що перешкоджають розвитку електромобілів.

ставлячи на національному рівні амбітні цілі електрифікації реально (і чесно) оцінювати потенціал країни (достатність зарядної інфраструктури, електричної мережі та потужності електроенергії тощо).

Кожен ринок зустрічається з різними проблемами, і політики повинні прагнути до рішень, які враховують економічні, географічні та культурні реалії у їх країні. "Автомобільна промисловість і політики разом повинні мати спільне і реалістичне бачення успіху, коли мова заходить про електрифікацію автомобілів," – вважають в OICA.