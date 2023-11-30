Электрификация транспорта требует мощной государственной поддержки, заявили в OICA. Иными словами средства налогоплательщиков должны тратиться на стимулирование покупки электромобилей и развитие инфраструктуры для них.

Международная организация производителей автомобилей (OICA) обратилась к лидерам стран мира, в рамках Конференции ООН по изменению климата, отчитываясь о прогрессе в сфере персональной мобильности с нулевым выбросом углерода и актуальные потребности для достижения собственных глобальных целей.

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Мировая автомобильная промышленность взяла на себя обязательства выделить $1 триллион на достижение углеродной нейтральности. Но автопроизводителей беспокоят проблемы, которые находятся вне контроля отрасли.

Во-первых, это недостаточная общественная зарядная инфраструктура. Разрыв между количеством электромобилей на дорогах мира и количеством необходимых станций подзарядки увеличивается. По оценкам OICA, к 2030 году для поддержки прогнозируемого роста мирового парка электромобилей понадобятся инвестиции в инфраструктуру в размере $300 млрд.

Во-вторых - нехватка новых источников производства электроэнергии и устаревшая инфраструктура электрических сетей.

В-третьих – проблемы цепей поставок аккумуляторов, добыча ресурсов для их производства и политики по завершению их срока службы.

Для решения этих проблем представители OICA, в частности, предлагают:

активное партнерство с чиновниками, чтобы преодолеть барьеры, препятствующие развитию электромобилей.

ставя на национальном уровне амбициозные цели электрификации реально (и честно) оценивать потенциал страны (достаточность зарядной инфраструктуры, электрической сети и мощности электроэнергии и т.д.).

Каждый рынок встречается с различными проблемами, и политики должны стремиться к решениям, которые учитывают экономические, географические и культурные реалии в их стране. "Автомобильная промышленность и политики вместе должны иметь общее и реалистичное видение успеха, когда речь заходит об электрификации автомобилей" – считают в OICA.