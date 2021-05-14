Суперседан BMW M5 от ателье Evolve имеет под капотом бешеные 1000 лошадиных сил, которые выставляет, против 530 сил слабого M550i. Результат соревнования предсказуем, но интересно наблюдать разницу.

Канал Carwow представил новый ролик с заездом трех версий баварского седана 5-й серии одного года выпуска. Дополнительной любопытства заезда добавляют тюнингованный M5 и мокрая трасса.

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Хотя все M-версии седана оснащены одним и тем же 4,4-литровым твин-турбо V8, производительность силового агрегата начальной и топовой версии отличается более чем вдвое. Все машины, представленные в соревновании, имеют полный привод и систему лаунч-контроль. Evolve BMW M5 НЕ использовал лаунч-контроль, через мокрую трассу. Carwow приводит следующие характеристики для участников заезда:

BMW M5 Competition - 625 л.с., 750 Нм; стоимость 100 000 фунтов стерлингов;

Evolve BMW M5 - 1000 л.с., 1100 Нм; 130000 фунтов стерлингов;

BMW M550i - 530 л.с., 750 Нм; 70000 фунтов стерлингов.

Разрыв в производительности грандиозный, поэтому неудивительно, что победитель вполне очевиден. Но, возможно, не столь очевиден, как ловкий M550, который пришел почти одновременно с M5 Competition.