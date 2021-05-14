Суперседан BMW M5 від ательє Evolve має під капотом скажені 1000 кінських сил, які виставляє, проти 530 сил найслабшого M550i. Результат змагання передбачуваний, але цікаво спостерігати різницю.

Канал Carwow представив новий ролик із заїздом трьох версій баварського седана 5-ї Серії одного року випуску. Додаткової цікавості заїзду додають тюнінгований M5 та мокра траса.

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Хоча усі M-версії седана оснащені одним і тим же 4,4-літровим твін-турбо V8, продуктивність силового агрегату початкової і топової версії різниться більше, ніж вдвічі. Усі машини, представлені у змаганні, мають повний привід і систему лаунч-контроль. Evolve BMW M5 не використовував лаунч-контроль, через мокру трасу. Carwow наводить наступні характеристики для учасників заїзду:

BMW M5 Competition – 625 к.с., 750 Нм; вартість 100 тисяч фунтів стерлінгів;

Evolve BMW M5 – 1000 к.с., 1100 Нм; 130 тисяч фунтів стерлінгів;

BMW M550i – 530 к.с., 750 Нм; 70 тисяч фунтів стерлінгів.

Розрив у продуктивності грандіозний, тому не дивно, що переможець цілком очевидний. Але, можливо, не настільки очевидний, як спритний M550і, який прийшов майже одночасно з M5 Competition.